L’America commemora le quasi tremila vittime dei dirottamenti dell’11 settembre 2001.

Per il ventennale dell’attacco che sconvolse il mondo, il presidente Joe Biden e la first lady Jill hanno scelto di visitare Ground Zero, ovvero l’area sorta sulle rovine del World Trade Center di New York, uno dei bersagli dei 19 dirottatori che seminarono morte e distruzione negli Stati Uniti in nome di Al Qaeda.

Al posto delle Torri Gemelle colpite – e poi crollate – dai due aerei sequestrati dai dirottatori sorge oggi un memoriale, cui il numero uno di Washington ha deciso di rendere omaggio, tra imponenti misure di sicurezza.

Presenti alla commemorazione anche Bill e Hillary Clinton e Barack e Michelle Obama.

George W. Bush, presidente in carica nel 2001, ha invece deciso di recarsi a Shaksville, in Pennsylvania, dove cadde il volo 93 della United Airlines, aereo che i dirottatori volevano scagliare sul Congresso americano, che invece precipitò al suolo dopo la ribellione dei passeggeri, che riuscirono a neutralizzare gli attentatori, impedendo di fatto al velivolo di raggiungere l’obiettivo.

Quanto all’ex presidente Donald Trump, per lui nessuna commemorazione ufficiale. Per il magnate una capatina nella sua New York per un omaggio “privato” alle vittime, poi la partenza per la Florida, per commentare un incontro di lotta tra l'ex campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield e alla star brasiliana delle arti marziali miste Vitor Belfort.

