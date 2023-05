Solo, in terza fila, nel grande giorno del padre. Harry è stato un fantasma alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Il principe ribelle, venuto a Londra dagli Usa per rendere omaggio al padre, ha fatto una toccata e fuga lasciando a casa la moglie Meghan e i figli Archie (che proprio oggi ha compiuto 4 anni) e Lillibet, è letteralmente scomparso subito dopo la fine del rito solenne nell’abbazia di Westminster.

La sua apparizione in abito da gala con decorazioni al petto si è limitata all'ingresso nella chiesa da osservato speciale, a cui il cerimoniale aveva riservato un passaggio d'onore come ultimo fra i membri di casa Windsor non più attivi in compiti di rappresentanza ufficiale, a qualche saluto scambiato coi presenti e alle due ore circa di funzione trascorse in terza fila fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. A pochi posti di distanza dall'altra “pecora nera” della Royal Family, il principe Andrea, caduto in disgrazia dopo il coinvolgimento nello scandalo sessuale di Epstein.

Grande visibilità invece per Kate, definita un esempio di eleganza per come ha indossato un abito di seta avorio di Alexander McQueen con ricami che richiamano le quattro nazioni del Regno Unito insieme agli orecchini di perle e brillanti appartenuti a Lady Diana. Lei ha occupato il centro della scena contando anche sull'assenza di Meghan, in passato considerata come sua rivale, alla luce anche dei rapporti molto turbolenti fra le due.

Appena conclusa la cerimonia, Harry è stato visto salire su un’auto diretta all’aeroporto di Heathrow per tornare in California e festeggiare il compleanno del figlio. Come già si sapeva non è apparso insieme ai reali schierati sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi dopo l'incoronazione di Carlo e Camilla.

Il secondogenito del sovrano è tornato oggi a rivedere la famiglia per la prima volta dopo la pubblicazione dell'esplosiva autobiografia “Spare” nella quale aveva preso di mira soprattutto William, fratello maggiore ed erede al trono, e la moglie Kate, oltre a lanciare qualche frecciata velenosa contro Camilla.

I rapporti coi Windsor restano molto tesi, e mentre lui si teneva in disparte è emerso il ruolo istituzionale del fratello William, protagonista del rito della genuflessione e sottomissione davanti al sovrano dopo l’incoronazione formale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata