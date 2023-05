Carlo III, primogenito di Elisabetta II, ha giurato sulla Sacra Bibbia in diretta mondiale, diventando ufficialmente sovrano del Regno Unito.

A Londra la cerimonia del Coronation Day, che ha sancito la salita al trono del nuovo re di casa Windsor.

Carlo è stato “unto” e incoronato nell’abbazia di Westminster nel corso di un rito dalla liturgia antica. Al suo fianco, l’inseparabile Camilla, diventata a sua volta “sua maestà la regina”.

«Sono qui per servire, non per essere servito», le parole pronunciate dal sovrano durante il rito, davanti a un prestigioso parterre, con il figlio William – assieme alla moglie Kate e ai figlioletti – in prima fila e, più defilato, il secondogenito Harry, il “ribelle”, arrivato a Londra senza la consorte Meghan Markle.

Lungo il tragitto del re da Buckingham Palace a Westiminster e ritorno, migliaia di sudditi in festa, accampati sin da venerdì per non perdersi il passaggio del corteo reale.

Duemila gli invitati alla cerimonia, tra cui teste coronate, leader mondiali e vip. E imponente lo schieramento di forze dell’ordine, con quasi 30mila tra agenti e militari, dispiegati nella City.

