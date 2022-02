Dopo il principe Carlo e la consorte Camilla, anche la regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19.

Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana inglese, 96 anni il prossimo 21 aprile, ha "sintomi lievi simili ad un raffreddore". Nei prossimi giorni continuerà comunque con tutta probabilità ad adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor.

La regina, come si sospettava, è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il figlio primogenito Carlo, contagiato per la seconda volta dal virus. Anche Camilla, la duchessa di Cornovaglia, è stata infettata.

FINE DELLE RESTRIZIONI – Proprio in queste ore intanto il primo ministro britannico Boris Johnson si appresta ad annunciare la fine dell'obbligo anche dell'autoisolamento degli infetti: è infatti attesa per domani la conferma della revoca per l'Inghilterra di tutte le misure che limitano le libertà pubbliche. Con Downing Street che conferma: "Dalla fine della prossima settimana i positivi non saranno obbligati ad autoisolarsi".

Secondo Johnson serve un cambiamento di approccio: d'ora in poi, ha detto alla Bbc, va incoraggiata la responsabilità individuale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata