Mosca «auspica» che gli Stati Uniti e i suoi alleati «prendano sul serio» il fatto che la Russia ha testato il nuovo missile ipersonico Oreshnik sull'Ucraina. È quanto ha detto il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov in un'intervista al giornalista americano Tucker Carlson.

«Gli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti che forniscono queste armi a lungo raggio al regime di Kiev – le sue parole – devono capire che saremmo pronti a usare qualsiasi mezzo per non permettere loro di avere successo in quella che chiamano sconfitta strategica della Russia e per difendere i nostri legittimi interessi».

«Ci sono diversi canali, principalmente sullo scambio di persone che prestano servizio in Russia e negli Stati Uniti. Ci sono stati diversi scambi», ha quindi aggiunto Lavrov nell’intervista. «Ci sono anche canali che non sono pubblicizzati, ma fondamentalmente gli americani inviano lo stesso messaggio che inviano pubblicamente, e cioè che bisogna fermarsi, accettando le esigenze e la posizione ucraina».

In ogni caso, secondo Lavrov, la Russia non ritiene che la risoluzione della crisi ucraina sia di esclusiva competenza di Mosca e Washington. Noi «preferiamo i modi che prevalgono nei BRICS, nella Shanghai Cooperation Organization, dove il principio della Carta delle Nazioni Unite di uguaglianza sovrana degli stati è realmente incarnato, mentre invece gli Stati Uniti non sono abituati a rispettare l'uguaglianza sovrana degli stati».

(Unioneonline/v.l.)

