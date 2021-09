Sono almeno 22 le vittime della coda dell'uragano Ida a New York e in New Jersey. Lo riportano i

media americani, secondo i quali solo in New Jersey sono morte 14 persone.

Un’altra vittima si registra nel Maryland, un ragazzo di 19 anni che non è riuscito a salvarsi quando il fiume Rock Creek ha rotto gli argini inondando numerosi palazzi e costringendo circa 200 persone ad abbandonare i propri appartamenti.

Un’altra si registra in Virginia. Tra le vittime di New York anche un bambino. E poi un 66enne, un 22enne e due donne, una sulla quarantina l’altra di 45 anni. Tutti sono rimasti intrappolati nei locali seminterrati delle rispettive abitazioni.

Anche il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza, perché la coda dell’uragano ha causato massicce inondazioni: “Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta", ha twittato Hochul.

Joe Biden volerà venerdì a New Orleans, in Louisiana, prima zona ad essere travolta dall'uragano Ida. Il presidente incontrerà i leader locali e statali.

(Unioneonline/L)

