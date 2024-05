Il servizio di sicurezza ucraino Sbu afferma di aver scoperto una rete di agenti russi che complottavano per assassinare Volodymyr Zelensky e altri funzionari governativi. Lo riporta il Guardian.

Non il primo piano per l’eliminazione del leader di Kiev sventato dall’inizio dell’offensiva di Mosca in Ucraina, cominciata nel febbraio 2022.

Proprio nei primi giorni di conflitto i servizi ucraini avevano individuato una unità cecena che avrebbe operato proprio per colpire il presidente ucraino.

Lo scorso aprile, invece, è stato arrestato in Polonia un uomo sospettato anch’egli di aver avuto contatti con i servizi russi per organizzare un piano l’eliminazione di Zelensky.

