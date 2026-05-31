Un meteorite in rotta di collisione con la Terra è esploso sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Lo ha fatto sapere la Nasa.

La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 14:06 (20:06 ora italiana, ndr), ha dichiarato in un comunicato all'Afp Jennifer Dooren, vice responsabile della comunicazione dell'agenzia spaziale statunitense.

«Questa palla di fuoco non era associata ad alcuno sciame meteorico attualmente attivo, ma era un oggetto naturale e non il rientro di detriti spaziali o di un satellite», ha affermato. «Si stima che l'energia rilasciata al momento della disintegrazione sia equivalente a circa 300 tonnellate di Tnt, il che spiega i forti boati».

La meteora viaggiava a 75.000 miglia orarie (oltre 120 mila km/h) a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata, ha aggiunto Dooren. Gli abitanti della zona sono stati allarmati dai forti boati inaspettati, e gli utenti dei social media hanno segnalato che erano così potenti da far tremare le case. Nel 2013 una palla di fuoco aveva solcato i cieli di Chelyabinsk, in Russia. L'asteroide, grande quanto una casa, era esploso a 22 chilometri di altezza, rilasciando un'onda d'urto equivalente a 440 mila tonnellate di Tnt, secondo la Nasa.

L'esplosione aveva mandato in frantumi i vetri di un'area di oltre 518 chilometri quadrati, ferendo più di 1.600 persone, principalmente a causa dei frammenti di vetro.

(Unioneonline)

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