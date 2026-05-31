Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e diversi feriti gravi, secondo la procura di Parigi.

La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. Il ministro Laurent Nunez ha poi annunciato il bilancio dei danni alle persone: «Al momento - ha detto - contiamo 219 partecipanti ai festeggiamenti di ieri sera che sono feriti, 8 dei quali in modo grave».

«La stragrande maggioranza - ha aggiunto il ministro - è uscita di casa per festeggiare e tutto andato benissimo. Ma qualche individuo, e non si tratta di tifosi del PSG, ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini. Noi siamo qui per impedirglielo. La nostra risposta è di grande fermezza».

(Unioneonline)

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