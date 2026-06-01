Francia, oltre 890 arresti per gli scontri e i saccheggi dopo la finale di ChampionsI dati del Ministero dell'Interno: «Quasi 180 agenti sono rimasti feriti»
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Il ministro dell'Interno francese ha dichiarato che quasi 900 persone sono state arrestate durante le rivolte scoppiate dopo che il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo lo scorso fine settimana.
«Abbiamo effettuato oltre 890 arresti. In totale, si tratta del 45% in più rispetto all'anno scorso», ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez all'emittente France Inter, aggiungendo che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
Gli scontri e i saccheggi, con guerriglia non solo a Parigi ma anche in altre città della Francia, hanno causato anche un morto e un ferito grave. Un inferno urbano che trova le sue origini ben oltre lo sport: alle frange ultrà più radicali si sono uniti i black bloc e la rete dei diffidati, professionisti del disordine urbano che portano in piazza la rabbia delle frange emarginate sulla scia delle passate violenze dei gilet gialli.
E adesso è allerta per le nuove celebrazioni in programma, con la squadra sul bus scoperto e da Macron all'Eliseo.
(Unioneonline)