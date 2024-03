Kate Middleton appare per la prima volta dopo l’intervento all’addome.

Fa il giro del mondo lo scatto della principessa del Galles seduta in auto accanto alla madre Carole Middleton. Le due erano vicino al Castello di Windsor.

Era il 17 gennaio scorso quando Kensington Palace annunciava che la consorte dell’erede al trono, il principe William, era stata ricoverata alla London Clinic per un «intervento chirurgico addominale programmato». Poche ore dopo anche la notizia dell’intervento chirurgico per Re Carlo III per un tumore alla prostata.

A fine gennaio la principessa era stata dimessa. E ora Kate, che dovrebbe rispettare un periodo di convalescenza di almeno tre mesi, appare di nuovo ai sudditi inglesi.

