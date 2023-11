La polizia inglese ha arrestato oggi il presunto responsabile della morte di Adam Johnson, 29 anni, giocatore di hockey ghiaccio dei Nottingham Panthers che ha perso la vita lo scorso 28 ottobre durante una partita, a causa di una ferita al collo provocata dalla lama del pattino di un avversario.

Lo statunitense è stato colpito in maniera fortuita dal giocatore dello Sheffield Steelers Matt Petgrave. Il nome della persona arrestata non è stato diffuso, ma secondo diversi media è proprio lui. L’accusa è di omicidio colposo.

L’autopsia su Johnson, che è morto in ospedale, ha confermato che la causa del decesso è stata la ferita al collo. La polizia del South Yorkshire ha rivelato che l'uomo arrestato è stato preso in custodia, senza però fornire ulteriori dettagli. Il sovrintendente capo Becs Horsfall ha affermato che «l'indagine approfondita è stata avviata immediatamente dopo la tragedia per ricostruire gli eventi che hanno portato alla perdita di Adam in circostanze senza precedenti».

