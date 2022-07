Un nuovo divorzio per Rupert Murdoch, il quarto. La moglie Jerry Hall ha infatti chiesto la separazione a sei anni dalle nozze per “divergenze inconciliabili”, ha fatto scrivere dagli avvocati l’ex modella, oggi 66enne. E ha chiesto anche il pagamento di alimenti e spese legali. Un conto che, a quanto pare, sarà molto salato.

La donna è stata a lungo legata a Mick Jagger, dal quale ha avuto quattro figli, ma non si era mai sposata prima.

A far scoppiare la crisi sarebbe stato l’atteggiamento “eccessivamente protettivo” da parte di Jerry Hall nei confronti del marito, in concomitanza con la pandemia da coronavirus ha fatto di tutto per tenerlo isolato, probabilmente per evitare che prendesse il Covid, con tutti i rischi che questo avrebbe comportato per la salute di un 91enne.

I due si erano sposati nel 2016 dopo 5 mesi di fidanzamento.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata