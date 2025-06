Israele attacca l’Iran.

L'Idf ha annunciato ufficialmente di aver lanciato, sotto la direzione politica, un «attacco preventivo preciso e integrato basato su intelligence di alta qualità, con l'obiettivo di danneggiare il programma nucleare iraniano e in risposta alla continua aggressione del regime iraniano contro Israele». Secondo un portavoce dell'Idf, «decine di aerei dell'Aeronautica Militare hanno completato l'attacco» iniziale su «decine di obiettivi militari e obiettivi nucleari in diverse aree dell'Iran. L'Idf ha condotto un lungo processo di preparazione e allestimento per la campagna, sia al fronte che nelle retrovie».

Katz: «Stato di emergenza»

Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato con effetto immediato «uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all'attacco preventivo condotto da Israele contro l'Iran: si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nel prossimo futuro». «Pertanto, è necessario attenersi alle direttive del Comando della Retroguardia e delle autorità, e rimanere nei rifugi protetti», si legge nella dichiarazione dell'ufficio del Ministro della Difesa.

La risposta di Teheran

La risposta di Teheran non si è fatta attendere: il portavoce dell'Idf ha dichiarato che «l'Iran ha lanciato oltre 100 droni verso Israele e l'esercito sta lavorando per intercettarli». «La risposta è un diritto legale e legittimo dell'Iran e le forze armate iraniane difenderanno il Paese con tutta la loro potenza e a modo loro», sottolinea il ministero degli Esteri iraniano: quella di Israele è stata «una chiara aggressione all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale dell'Iran: Israele ha violato la Carta delle Nazioni Unite».

Netanyahu: «Colpito il cuore del programma di arricchimento nucleare»

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, in un video rilasciato dal suo ufficio accanto al ministro della Difesa Israel Katz e quello degli Affari strategici Ron Dermer, fa già un primo bilancio: Israele ha colpito «il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare». L'attacco ha preso di mira l'impianto principale di arricchimento a Natanz, nonché i principali scienziati nucleari iraniani coinvolti nello sviluppo della bomba e il nucleo del programma missilistico balistico del Paese. «Abbiamo appena portato a termine un colpo d'apertura molto riuscito e, con l'aiuto di Dio, otterremo moltissimi risultati».

Rubio: «Gli Usa non coinvolti»

Diventa un caso il presunto coinvolgimento degli Stati Uniti: «Non siamo coinvolti in nessun modo», riferiscono funzionari di Washington alla Cnn. «Israele ha intrapreso un'azione unilaterale contro l'Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l'Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione», ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in una nota. «Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione è necessaria per la propria autodifesa. Il Presidente Trump e l'Amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali. Voglio essere chiaro: l'Iran non dovrebbe prendere di mira gli interessi o il personale statunitense».

Riunione d’emergenza alla Farnesina

Intanto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione di emergenza alle 7.30 alle Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. In questi minuti sta tenendo una prima riunione all'unità di crisi della Farnesina dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran.

