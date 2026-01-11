Un video, la cui posizione è stata verificata oggi dall'Afp, mostra decine di cadaveri ammassati fuori da un obitorio a sud di Teheran, con gruppi per i diritti umani che affermano che sono vittime della repressione delle proteste da parte delle autorità iraniane.

Il filmato, geolocalizzato e proveniente dall'obitorio di Kahrizak, appena a sud della capitale iraniana, mostrava corpi avvolti in sacchi neri a terra all'esterno, con quelli che sembravano essere parenti in lutto alla ricerca dei propri cari.

Il video è apparso per la prima volta online ieri. L'obitorio è formalmente noto come Centro di Diagnostica Forense e Laboratorio della Provincia di Teheran.

I gruppi per i diritti umani hanno già attirato l'attenzione sul filmato di Kahrizak, con l'organizzazione norvegese Iran Human Rights (Ihr) che afferma che «mostra un gran numero di persone uccise durante le proteste nazionali in Iran". Il gruppo Hengaw, anch'esso con sede in Norvegia, ha dichiarato di aver verificato personalmente il filmato che mostra "decine di corpi insanguinati sia all'interno che all'esterno dell'obitorio di Kahrizak», il che dimostra un «crimine esteso e grave».

Gli attivisti hanno accusato le forze di sicurezza di aver usato fuoco vero per reprimere due settimane di proteste, sfruttando la chiusura di Internet, e hanno espresso il timore che centinaia di persone possano essere già state uccise.

