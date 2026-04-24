Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, affermando che si attende che i leader di Israele e Libano lo incontrino nel corso delle prossime due settimane. «Non abbiamo bisogno dell'arma nucleare contro l'Iran, a nessuno dovrebbe essere consentito di utilizzarla», ha detto il presidente Usa, ribadendo che vuole ottenere «un accordo con l'Iran che duri». Per la Cnn, però, le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Secondo Axios, il Corpo delle Guardie Rivoluzionaria ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz.

Le notizie di venerdì 24 aprile 2026

(Unioneonline)

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