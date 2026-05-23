L'amministrazione statunitense si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi.

Secondo la Cnn a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra, con il presidente che, seconedo l’agenzia Axios, starebbe seriamente valutando di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati.

A una riunione convocata questa mattina hanno partecipato il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il direttore della Cia John Ratcliffe, il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles e altri funzionari, riporta ancora Axios sottolineando che il presidente è stato aggiornato sullo stato delle trattative e sui diversi scenari qualora le trattative dovessero fallire. Trump avrebbe sollevato la possibilità di un'operazione militare finale e "decisiva" dopo la quale dichiarare vittoria e mettere fine alla guerra. Poche ore dopo la riunione Trump ha rivisto i suoi piani e ha deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca.

Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e ad un accordo definitivo.

(Unioneonline)

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