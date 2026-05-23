Sono saliti a 82 i morti e 9 i dispersi a causa dell’esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Lo riporta il China Daily.

Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori.

Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato un dispiegamento totale delle forze di soccorso per ritrovare i dispersi e prestare assistenza ai feriti e ha sollecitato un'indagine approfondita sulle cause per trovare i responsabili.

Nella provincia dello Shanxi si concentra buona parte dell'estrazione del carbone in Cina. La superpotenza asiatica è il principale consumatore mondiale di carbone e il maggiore emettitore di gas serra, nonostante l'installazione di capacità di energia rinnovabile a velocità record.

La sicurezza nelle miniere in Cina è migliorata negli ultimi decenni, ma gli incidenti si verificano ancora frequentemente in un settore in cui i protocolli di sicurezza sono spesso carenti.

(Unioneonline)

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