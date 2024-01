Si è rifiutata di indossare l’hijab, il velo islamico, e un tribunale iraniano l’ha condannata a 74 frustate.

«Non ho contato i colpi: cantavo in nome della donna, in nome della vita», ha scritto su Facebook Roya Heshmati, 33 anni, per descrivere gli interminabili minuti in cui sulla sua schiena, sui glutei, sulle gambe si abbattevano le frustate con un nerbo di cuoio nero che l'ufficiale incaricato di eseguire la pena «si è avvolto due volte attorno alla mano» perché la presa fosse più sicura, più ferma, più dolorosa.

Era il 3 gennaio, lei non ha pianto e non ha urlato, si è concentrata su quella stanza, «una camera di tortura medievale».

«La porta di ferro si è aperta cigolando, rivelando una stanza con pareti di cemento. In fondo un letto dotato di manette e fasce di ferro saldate su entrambi i lati. Al centro della stanza un dispositivo di ferro simile a un grande cavalletto, completo di alloggiamenti per le manette e una legatura di ferro arrugginito al centro».

Su quel letto, nella prima sezione della Procura del settimo distretto a Teheran, Roya è stata fatta sdraiare dopo essere stata ammanettata e dopo che una donna in chador, una dipendente del tribunale, le ha messo a forza sulla testa quell'hijab che neppure per sottoporsi alle frustate aveva voluto indossare. E proprio per questo ostinato rifiuto ha rischiato una nuova condanna ad altre 74 frustate. L'attivista era stata condannata anche a un anno di reclusione con la sospensione della pena e il divieto di lasciare il Paese per tre anni. Ma il giudice incaricato dell'esecuzione della sentenza, racconta ancora Roya, le ha suggerito di «vivere all'estero per una vita differente» e si è sentito rispondere con la riaffermazione dell'«impegno per la resistenza» contro il regime degli ayatollah e contro la negazione dei diritti umani, per le donne in primo luogo, di cui l'obbligo dell'hijab è il simbolo.

