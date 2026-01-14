Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei , ha promesso processi rapidi per i sospettati arrestati durante le proteste.

Ad annunciarlo è la televisione di stato iraniana citata dai media internazionali.

«Se qualcuno ha bruciato qualcuno, decapitato qualcuno e gli ha dato fuoco, allora dobbiamo agire rapidamente», ha detto Gholamhossein Mohseni Ejei durante una visita a un carcere in cui sono detenuti i manifestanti.

Le agenzie di stampa iraniane hanno inoltre evidenziato che i processi dovrebbero essere tenuti "in pubblico".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata