Un bambino di 1 anno e mezzo ha inavvertitamente deglutito della droga pesante, mentre si trovava al parco giochi con la mamma, e ore dopo, a causa di un forte malessere, ricoverato in ospedale, si è scoperto che la sostanza ingerita per sbaglio fosse altamente tossica. È accaduto in Germania, in Bassa Sassonia, nella località di Wolfenbüttel. Il piccolo è stato soccorso e portato in terapia intensiva, dove però non sarebbe in pericolo di vita.

Della vicenda racconta Bild. Due ore dopo essere stato allo "Spielplatz", la parola tedesca che indica il parco giochi, il bambino ha mostrato segni che hanno impensierito il papà: «apatia, mancanza di appetito, la tendenza a fissare a lungo un giocattolo».

Successivamente, un attacco di vomito ha liberato il piccolo da un «materiale di tipo plastico» e i genitori lo hanno immediatamente portato al policlinico di Braunschweig. Il sospetto dei medici di un'intossicazione acuta è stato confermato dalle analisi delle urine: il bimbo è risultato infatti positivo a cocaina, anfetamine, MDMA ed ecstasy.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata