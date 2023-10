L'influencer ceco Kamil Bartosek, noto come “Kazma”, ha fatto lanciare da un elicottero su un campo a nord-est di Praga un milione di dollari come premio al vincitore del gioco connesso con la proiezione del suo filmato, intitolato “Onemanshow”. Ma non essendoci stato un vincitore, a raccogliere il denaro si sarebbe presentata una grande folla di persone.

Il video in questione era collegato a una sorta di caccia al tesoro social e, nonostante, abbia ricevuto recensioni negative, è stato visto, proprio per l’attrattiva del cospicuo premio, da quasi 300mila persone. Inoltre, la possibilità di vincere i 22 milioni di corone (ovvero un milione di dollari) acquistando il biglietto ha spinto moltissimi spettatori a comprare più di un tagliando per aumentare le possibilità di vincere.

Alla fine di settembre Kazma aveva annunciato che, anche se non ci fosse stato nessun vincitore del gioco, che consisteva nell'aprire la cassaforte nell'area fieristica di Praga dopo aver decifrato gli indizi del suo filmato e inserito un codice speciale, non avrebbe tenuto il premio per sé. Detto fatto: li ha gettati da un elicottero.

Secondo Kazma, i biglietti da un dollaro sono stati raccolti da circa 4mila persone. Su ogni banconota è stato incollato un codice QR con un link alla piattaforma Donio, dove sarà possibile effettuare donazioni per beneficenza.

(Unioneonline/l.f.)

