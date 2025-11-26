Sono almeno 12 le persone che hanno perso la vita in un incendio che ha colpito tre grattacieli di un complesso residenziale a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po. Tra le vittime ci sarebbero otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco.

I media locali riferiscono di colonne di denso fumo grigio che si alzavano mentre i servizi di emergenza cercavano di domare le fiamme.

Diverse persone sono rimaste intrappolate all'interno e alcuni vigili del fuoco sono rimasti feriti. Le fiamme si sarebbero propagate dalle impalcature di bambù all'esterno degli edifici.

Le autorità hanno chiuso alcuni tratti dell'autostrada vicina mentre proseguivano le operazioni di spegnimento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata