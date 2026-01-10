Groenlandia, i partiti a Trump: «Vogliamo decidere da soli»I leader agli Usa: «Smettere di dimostrare disprezzo per il nostro Paese»
La Groenlandia intende decidere autonomamente il proprio futuro. A ribadirlo sono i leader dei cinque partiti rappresentati nel parlamento, l'Inatsisartut, in una dichiarazione congiunta, riportata dall'agenzia Dpa.
«Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi», hanno sottolineato.
Nella dichiarazione, hanno inoltre chiesto agli Stati Uniti di «smettere di mostrare disprezzo per il nostro Paese».
E hanno precisato: «Il futuro della Groenlandia deve essere deciso dal popolo groenlandese».
La Groenlandia, con una popolazione di circa 57.000 abitanti, è un territorio in gran parte autonomo, sebbene appartenga ufficialmente alla Danimarca.
(Unioneonline)