Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Bayahibe. Lo rende noto la Farnesina.

La connazionale sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel.

Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Soccorsa, è morta in ospedale.

(Unioneonline)

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