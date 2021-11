Per introdurre l’obbligo del Green pass per accedere a ristoranti, cinema, palestre ed eventi vari la Svizzera sceglie la strada della consultazione. Oggi i cittadini sono chiamati a esprimere il loro parere sul lasciapassare in un referendum al quale votare “sì” o “no”.

Secondo le previsioni, il 61 per cento degli aventi diritto sceglierà il “sì”.

Per gli svizzeri si tratta della seconda volta che vengono chiamati a votare sulle misure sanitarie adottate per far fronte alla pandemia: il 13 giugno una prima versione dalla legge era già stata sottoposta al voto popolare, ma allora non era ancora previsto il Green pass. Anche in quell'occasione oltre il 60% dei votanti si pronunciò a favore.

Per indire un referendum è necessario raccogliere almeno 50mila firme.

Il Paese attualmente registra un tasso di vaccinazione inferiore a quello di altri Stati europei, pari al 65% della popolazione, e le nuove infezioni quotidiane sono in crescita e si aggirano intorno alle 6.000 ogni 24 ore.

