Regno Unito, Francia e Germania tornano a denunciare come «spaventosa» la situazione della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza, sullo sfondo dei raid israeliani e delle restrizioni sulle forniture essenziali, e annunciano un piano congiunto per la distribuzione aerea di aiuti - autorizzata di nuovo ieri da Israele in risposta alle pressioni internazionali crescenti - in partnership con Paesi come la Giordania.

Lo si legge in una nota diffusa oggi da Downing Street, dopo una nuova telefonata a tre fra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz.

I tre Paesi inoltre concordano sulla necessità che l'Iran riprenda «entro la fine di agosto la cooperazione con l'Aiea», l'agenzia atomica dell'Onu, e «torni al tavolo della diplomazia» sui suoi programmi nucleari, minacciando in caso contrario d'imporre nuovamente «sanzioni» contro Teheran.

Durante la call i tre leader hanno pure ribadito il sostegno all'Ucraina, invocando «più pressione» sulla Russia per spingere «Putin a sedersi al tavolo negoziale».

