Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia).

La scossa ha avuto epicentro in mare al largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami nelle prefetture di Iwate e dell'Hokkaido.

Subito dopo è stato emesso anche un allarme tsunami, con la possibilità di onde fino a 3 metri. Avvisi di tsunami sono stati emessi anche per la costa pacifica della prefettura di Aomori, nonché per le prefetture di Miyagi e Fukushima, con onde previste fino a 1 metro di altezza. Disposte le evacuazioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata