Alla fine l’incontro di riconciliazione con il padre c’è: il principe Harry, secondo quanto riporta Sky News, è a Clarence House per vedere re Carlo III, un momento che sembra segnare l'atteso processo di pace dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli Usa con la moglie Meghan Markle. Carlo III era tornato oggi a Londra da Balmoral dove aveva trascorso, secondo la tradizione dei Windsor, le vacanze estive.

Il duca di Sussex, senza la consorte Meghan e i figli Archie e Lilibet, è decollato due giorni fa dagli Usa per un rientro in patria di qualche giorno che aveva già alimentato sui tabloid congetture su un possibile incontro con Carlo. Secondo il Sun dovrebbe fermarsi in totale 4 giorni: in agenda la cerimonia di consegna dei WellChild Awards, premi di un ente di beneficenza per bambini gravemente malati di cui il secondogenito del sovrano e della defunta principessa Diana è patron da tempo, e tappa a Nottingham, città dell'Inghilterra centrale teatro anni fa di un primo incontro fra lui e Meghan Markle.

Appena arrivato nel Regno Unito, però, Harry ha fatto una visita in forma privata sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta II, di cui appunto due giorni fa ricorreva il terzo anniversario della morte, deponendo una corona di fiori alla St. George's Chapel nel castello di Windsor.

Nei giorni scorsi un altro tabloid, il Mirror, aveva dato per certo un faccia a faccia con Carlo, che il principe cadetto non vede di persona dal febbraio del 2024, quando si precipitò a Londra dopo la diagnosi di cancro resa nota pubblicamente dal padre a gennaio e quando riuscì a incontrarlo per 45 minuti. Tanto più sullo sfondo dei segnali concilianti e dei contatti fra i rispettivi portavoce avvenuti di recente.

Lo stesso principe, del resto, in un'intervista di alcuni mesi fa aveva accennato all'auspicio di mettere fine ai contrasti, aggiungendo di non sapere quanto «tempo rimanesse» da vivere a suo padre, che ha 76 anni e continua a sottoporsi a cure periodiche per tenere sotto controllo il tumore.

Meno certa la riconciliazione con il fratello e primo erede al trono William, con cui i rapporti sono ai ferri corti fin dalla rottura del 2020. Il secondogenito di re Carlo parlando a Londra con uno dei vincitori dei WellChild Awards ha detto che può essere un grattacapo talvolta avere un fratello. Harry stava chiedendo a Declan Bitmead, 17 anni, della sua famiglia e il ragazzo gli ha risposto di avere un fratello minore. «Ti fa impazzire?», ha domandato il duca sorridendo. Per poi spiegare che le relazioni fra fratelli possono risultare «difficili».

(Unioneonline/D)

