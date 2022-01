La quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi a una settimana dalla sua somministrazione. E’ quanto rivela uno studio preliminare israeliano citato dal primo ministro Naftali Bennett.

"Una settimana dopo l’iniezione della quarta dose, sappiamo con maggiore certezza che è sicura ed efficace, c’è un aumento di cinque volte del numero di anticorpi”, ha detto ai giornalisti uscendo dal laboratorio del centro medico Sheba.

I dati raccolti finora dal centro medico sembrano inoltre indicare che la quarta dose garantisce una protezione “molto migliore” sia dai contagi che dalla malattia grave.

"In parole povere – ha detto Bennett – la quarta dose è sicura, e questo è certo. E, con probabilità molto elevata, funziona. Per questa ragione mi felicito che 100mila israeliani già si sono prenotati per ricevere la quarta dose in due giorni. Ieri l’hanno ricevuta già in 20mila”.

Studi che vanno approfonditi e poi saranno “condivisi” con tutto il mondo, ha chiarito il primo ministro.

“La bufera Omicron sta crescendo”, ha messo in guardia, “l’ondata si sta sollevando e dobbiamo aspettarci decine di migliaia di contagi già nei prossimi giorni”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata