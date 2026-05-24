La Russia ha attaccato l’Ucraina, in particolare la capitale Kiev, con 600 droni e 90 missili nella notte tra sabato e domenica, hanno riferito le forze aeree ucraine.

In totale, l’aeronautica militare ucraina ha rilevato «690 mezzi di attacco aereo — 90 missili e 600 droni di vari tipi», ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, compreso «un missile balistico a medio raggio», precisando che 55 missili e 549 droni sono stati intercettati. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiga, ha accusato Mosca di aver condotto «uno dei più grandi attacchi terroristici contro Kiev».

Nel dettaglio Zelensky ha detto che la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, con capacità nucleare, contro l’Ucraina.

«Tre missili russi hanno colpito un’infrastruttura di approvvigionamento idrico, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole ordinarie sono state colpite, e lui (il presidente russo Vladimir Putin, ndr) ha lanciato il suo "Oreshnik” contro Bila Tserkva. Sono davvero folli», ha scritto il presidente Ucraino.

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