Cominciato l’iter formale per la successione al trono del Regno Unito, oggi Carlo verrà proclamato re al St James Palace. Si tratta di un atto notarile al quale, terminato il periodo del lutto, seguirà la cerimonia della vera e propria incoronazione. Sulla residenza reale c’è già lo stendardo, quello che segnala la presenza di “Sua Maestà re Carlo” e di “Sua Maestà la regina consorte Camilla” a palazzo.

Ieri pomeriggio la coppia è arrivata da Balmoral e si sono fermati a salutare molte persone che hanno voluto stringere loro la mano. In mattinata erano risuonate le campane a morto nel cuore di Londra e 96 salve di cannone, una per ciascuno degli anni vissuti dalla regina Elisabetta, morta due giorni fa.

Il feretro verrà esposto prima a Edimburgo per 24 ore, poi nel palazzo di Westminster, per 5 giorni; e infine il funerale di Stato fissato per lunedì 19 settembre.

Ma oggi è il giorno del re, il primogenito che a novembre compirà 74 anni, dopo l’omaggio tributato alla madre nel suo discorso alla nazione: "Mi rivolgo a voi con un sentimento di profonda tristezza e di dolore", ha detto in tono pacato a milioni di spettatori, non senza indirizzare un "grazie" in mondovisione alla sua "amata mamma". Impegnandosi a "servire" a sua volta il Regno "per tutta la vita": "con lealtà, rispetto e amore", radicato al pari della madre nella fede della Chiesa anglicana, ma a prescindere dal credo o dalle convinzioni di ciascuno dei suoi sudditi.

