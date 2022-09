I funerali solenni della regina Elisabetta II d’Inghilterra, morta a 96 anni dopo 70 anni di regno, saranno celebrati il 19 settembre nell'abbazia di Westminster.

Per l’occasione sono attesi anche numerosi capi di Stato e di governo, a cominciare dal presidente Usa Joe Biden, che ha confermato l’intenzione di presenziare alle esequie. Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe essere presente alla cerimonia, mentre sicura è la partecipazione delle famiglie reali di Spagna, Belgio, Paesi Bassi e dei Paesi scandinavi.

Quello a Elisabetta sarà un “lungo addio”: nei prossimi giorni sono infatti previsti molti eventi di commemorazione, molti dei quali aperti ai sudditi.

Secondo il piano Unicorno - previsto proprio nel caso la regina fosse morta in Scozia - il feretro della sovrana sarà trasferito domenica al Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo per restarvi fino al giorno successivo, quando raggiungerà in processione lungo il Royal Mile la cattedrale di St Giles per una funzione cui parteciperà la famiglia reale.

Le spoglie della regina dovrebbero arrivare quindi a Londra in aereo e a Buckingham Palace solo martedì 13 settembre. Dal Palazzo si sposteranno ancora, il giorno dopo, 14 settembre, per Westminster, dove saranno esposte fino ai funerali.

Lunedì 19, infine, il feretro della regina raggiungerà l'abbazia di Westminster a bordo di una carrozza seguita a piedi dalla famiglia reale.

La cerimonia funebre sarà trasmessa in tv e verranno rispettati due minuti di silenzio in tutto il Regno. Elisabetta sarà infine sepolta nella cripta reale del Castello di Windsor.

