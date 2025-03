«Ieri è stata una brutta vicenda, forse inedita che non ha precedenti. Ma come dice la presidente Meloni, bisogna già da ora lavorare per mantenere l'unità dell'Europa e per guardare a Kiev con tutta l'attenzione che merita. Perché se passa il principio che quello che è accaduto è ordinarietà, qualunque altro paese il giorno dopo può trovarsi i carri armati sulle strade principali della città. E al tempo stesso, bisogna riaprire un dialogo con gli Usa che sia improntato a un rapporto di pari responsabilità e di collaborazione reciproca». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci (Fratelli d’Italia), a proposito dell’acceso confronto tra Trump e Zelensky ieri alla Casa Bianca (GUARDA IL VIDEO), a margine del forum organizzato da Bruno Vespa, in corso a Saturnia.

Quanto accaduto a Washington trova giudizi diversi all’interno della maggioranza di centrodestra. Se il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato con un «Viva Trump», Forza Italia ha frenato, sottolineando che la politica estera italiana «la fanno la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani».

Ora arriva il commento di Nello Musumeci, del partito della presidente del Consiglio, che sembra non sposare la linea “morbida” nei confronti della Russia di Vladimir Putin.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata