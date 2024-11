Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso il pieno sostegno alla guerra di Mosca contro l'Ucraina e ha condannato gli Usa e l'Occidente per aver permesso a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio per attacchi contro la Russia, definendo la mossa un intervento militare «diretto».

Incontrando venerdì a Pyongyang il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, Kim, nel mezzo della cooperazione militare bilaterale sempre più approfondita, ha definito «esercizio del diritto all'autodifesa per la Russia» quello «di intraprendere azioni risolute per far pagare il prezzo alle forze ostili», nel resoconto dell'agenzia statale Kcna.

Anche la Russia conferma il rafforzamento dell'asse militare con la Corea del Nord dopo gli allarmi lanciati dai Paesi occidentali e da Seul per la presenza di truppe nordcoreane in territorio russo. Mosca e Pyongyang stanno espandendo le loro relazioni «in tutti i settori, compresa la collaborazione militare», ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, nella visita a sorpresa.

Incontrando il suo omologo nordcoreano, No Kwang Chol, Belousov ha sottolineato l'importanza del trattato di cooperazione strategica firmato quest'anno tra i due Paesi, che tra l'altro, ha detto, favorirà «un nuovo sistema di sicurezza euroasiatico». Una conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, del fatto che la regione dell'Indo-Pacifico si salda al continente europeo, e con il conflitto in Ucraina, come terreno di sfida globale tra l'Occidente e il fronte dei Paesi che ne denunciano le pretese di egemonia.

A riprova di questo è stata un'esercitazione per il pattugliamento aereo strategico russo-cinese - il nono dall'inizio dell'anno - sul Mar del Giappone, che ha visto impegnati cinque velivoli di Pechino e sei di Mosca e che ha indotto la Corea del Sud a mettere in allarme i suoi jet da combattimento.

