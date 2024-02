«Sono trattata come una bestia al guinzaglio», «da tre mesi sono tormentata dalle punture delle cimici nel letto», «l'aria è poca, solo quella che filtra dallo spincino».

Sono questi alcuni dei passaggi del memoriale che Ilaria Salis, l’insegnante di origini sarde in carcere a Budapest da quasi un anno, ha scritto di suo pugno e fatto arrivare il 2 ottobre scorso al consolato italiano per farlo avere al suo avvocato italiano, mostrato ieri sera da La7.

Il testo, che descrive una situazione segnata da condizioni igieniche precarie e scarsa alimentazione, è stato scritto quando Salis era in carcere da otto mesi e non aveva avuto ancora la possibilità di parlare con il suo avvocato italiano. «Gli avvocati ungheresi - afferma fra l'altro la donna riguardo alle sue condizioni - dicono che non si può fare niente».

Intanto si mette in moto la strategia del governo per risolvere il caso della 39enne: non può tornare subito in Italia, ma un suo trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest è il primo passo affinché, grazie alle norme europee, possa lasciare l'Ungheria. Un percorso che comunque non sarà facile.

«Ho raccontato nei dettagli» il caso Ilaria Salis alla premier Giorgia Meloni, ha detto il premier ungherese Viktor Orban parlando con i cronisti al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio. «Le ho detto che la magistratura non dipende dal governo, ma dal Parlamento. L'unica cosa di cui sono legittimato a fare è fornire i dettagli del suo trattamento» in carcere «e esercitare un'influenza perché abbia un equo trattamento, tutti i diritti saranno garantiti». E ancora: «Salis ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo. Non è corretto dire così».

Il padre di Ilaria, Roberto Salis, aveva già risposto duramente all’intervento del suo portavoce: «Ci sono dei fatti che sono al di là delle parole, per cui non c'è bisogno di commentare più di tanto».

