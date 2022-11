Scoppia la guerriglia urbana a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio per 2-0 ai Mondiali di calcio in Qatar.

Decine di giovani tifosi marocchini hanno assaltato le vie del centro città e l'area adiacente alla stazione di Midi, devastando tutto quello che si trovavano sotto mano e appiccando il fuoco ad auto, scooter e monopattini elettrici.

La polizia ha risposto con camionette e idranti, e uno schieramento di un centinaio di agenti della polizia in tenuta anti-sommossa.

Boulevard Anspach, il principale viale del centro, è stato chiuso e la polizia ha fatto appello ad evitare la zona.

"Condanno con la massima fermezza gli incidenti di questo pomeriggio. La polizia è già intervenuta con fermezza. Consiglio ai tifosi di non venire in centro città. La polizia sta usando tutti i suoi mezzi per mantenere l'ordine pubblico. Ho dato loro ordine di procedere con gli arresti amministrativi nei confronti dei responsabili degli scontri", le parole del sindaco di Bruxelles, Philippe Close.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata