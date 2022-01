Nel timore di essere contagiata, ha chiuso il figlio di 13 anni positivo al coronavirus nel bagagliaio dell’auto.

Protagonista un’insegnante del Texas, la 41enne Sarah Beam, che è stata arrestata.

La donna ha portato il ragazzo in auto al Pridgeon Stadium per effettuare un tampone che confermasse la positività e per sottoporsi lei stessa al test, stando a quanto riporta la stampa locale.

Ma al drive thorugh è stata smascherata. Un testimone ha sentito i pianti del ragazzino e lei è stata costretta a confessare: “Ho chiuso mio figlio, temevo che mi contagiasse”.

L’operatore sanitario si è inoltre rifiutato di effettuare il test sulla donna fino a quando il 13enne non si fosse potuto sedere sul sedile posteriore dell’auto.

L’episodio è stato segnalato alla Polizia, che ha fatto partire l’indagine “culminata con un mandato d’arresto”.

Il sergente Richard Standifer, del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, ha detto alla tv locale Khou 11 che il ragazzo avrebbe potuto rimanere gravemente ferito se il veicolo fosse rimasto coinvolto in un incidente. “Non ho mai sentito di qualcuno messo in un bagagliaio perché è risultato positivo a qualcosa”, ha aggiunto.

