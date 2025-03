Le discussioni in corso nei Paesi europei, particolarmente in Francia, sul possibile invio di un contingente in Ucraina rappresentano «una tendenza assolutamente pericolosa».

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. L'invio di militari da Paesi Nato creerà «ulteriori cause di fondo del conflitto», ha aggiunto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Intanto Peskov ha confermato che domani ci sarà la conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Donald Trump. La Russia e gli Stati Uniti sono sulla strada per ripristinare le relazioni bilaterali, ha aggiunto, e la conversazione telefonica in programma domani tra i due presidenti è un passo importante.

«Stiamo procedendo sulla strada della riattivazione delle nostre relazioni bilaterali, di ripristinare vari modi di dialogo a diversi livelli», ha detto Peskov. «Questo è un passo molto importante che dà il tono al resto del movimento».

