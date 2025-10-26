Il Cremlino: «A Kupyansk circondati 5mila soldati ucraini». E la Russia annuncia: testato un missile nucleareLa roccaforte sarebbe caduta. Mentre Mosca esulta per il test dell’arma a proulsione atomica
Le forze russe «hanno circondato Kupyansk, nella regione di Kharkiv, e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol».
Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov.
Il presidente Vladimir Putin, in visita a un comando militare di quella che ancora chiama “operazione speciale in Ucraina”, ha disposto di «adottare misure per garantire la resa delle truppe ucraine e ridurre al minimo perdita vite umane». Lo scrive la Tass.
Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov fino a 5.000 militari ucraini sono stati circondati nell'area di Kupyansk e oltre 5.500 nell'area di Krasnoarmeisk (Pokrovsk).
IL MISSILE NUCLEARE
Intanto Mosca afferma di aver testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare: «Ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore», ha annunciato il capo di Stato maggiore, precisando che il test è avvenuto il 21 ottobre. Per il presidente Vladimir Putin il missile «non ha eguali al mondo». Lo scrivono le agenzie russe.
(Unioneonline)