Le forze russe «hanno circondato Kupyansk, nella regione di Kharkiv, e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol».

Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov.

Il presidente Vladimir Putin, in visita a un comando militare di quella che ancora chiama “operazione speciale in Ucraina”, ha disposto di «adottare misure per garantire la resa delle truppe ucraine e ridurre al minimo perdita vite umane». Lo scrive la Tass.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov fino a 5.000 militari ucraini sono stati circondati nell'area di Kupyansk e oltre 5.500 nell'area di Krasnoarmeisk (Pokrovsk).

IL MISSILE NUCLEARE

Intanto Mosca afferma di aver testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare: «Ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore», ha annunciato il capo di Stato maggiore, precisando che il test è avvenuto il 21 ottobre. Per il presidente Vladimir Putin il missile «non ha eguali al mondo». Lo scrivono le agenzie russe.

(Unioneonline)

