Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che l'Alleanza atlantica «deve prepararsi alla possibilità di un confronto decennale con la Russia» e quindi «espandere più rapidamente l'industria della difesa dei suoi Paesi membri, passando da ritmi lenti da tempo di pace a ritmi di produzione veloci da conflitto».

«La Nato non vuole una guerra con la Russia», ha premesso Stoltenberg in alcune interviste alla stampa tedesca. «Ma dobbiamo prepararci a un confronto che potrebbe durare decenni. Se il presidente russo Vladimir Putin vince in Ucraina, non c'è garanzia che l'aggressione russa non si estenda ad altri Paesi», ha aggiunto l'economista e politico norvegese.

Per Stoltenberg «la migliore difesa ora è sostenere l'Ucraina e investire nelle capacità militari della Nato perché "la deterrenza funziona solo se è credibile».

(Unioneonline/l.f.)

