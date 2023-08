Arrivano conferme sulla tragica scomparsa in mare di Andrea Zuccari, recordman e istruttore di apnea. Romano, 49 anni, non è riemerso dopo essere sceso in profondità nelle acque di Sharm el Sheik.

Stando a quanto si apprende, lunedì era al lavoro per la manutenzione dei cavi di collegamento della piattaforma con il corpo morto sul fondo e si era immerso con bombole ed “aquascooter” ad una profondità tra i 45 ed i 50 metri. Non è più risalito.

Immediate le ricerche, che hanno permesso di recuperare una parte dell’attrezzatura, ma del corpo nessuna traccia.

Zuccari era un campione di apnea, grazie a una tecnica di decompressione straordinaria, sulla quale teneva corsi in tutto il mondo: era atteso in Sardegna, all’Asinara, tra due settimane.

La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro del globo tra gli addetti ai lavori.

