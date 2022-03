Idaho come il Texas. Il governatore repubblicano dello Stato, Brad Little, ha firmato e trasformato in legge il provvedimento anti aborto.

Una legge molto stringente, proprio come quella che tante polemiche ha provocato in Texas: l’interruzione di gravidanza è vietata dopo la sesta settimana.

Anche in questa occasione non mancano le critiche della Casa Bianca, che definisce la legge “devastante per le donne dello Stato”. Una norma “inaccettabile”, si legge in una nota, contro la quale l’amministrazione Biden “continuerà a battersi a sostegno della libertà di decisione delle donne”.

L’analoga legge del Texas è stata al centro di una battaglia legale: prima sospesa da un giudice federale, fu ripristinata dalla Corte d'appello federale di New Orleans. Lo scorso dicembre si è espressa anche la Corte Suprema, che ha respinto un altro tentativo di bloccare il provvedimento.

Il disegno di legge dell’Idaho include eccezioni che riguardano i casi di stupro, incesto ed emergenze mediche. In Texas invece non si può interrompere la gravidanza neanche in caso di stupro o incesto.

