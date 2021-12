I cani anti-droga potrebbero entrare nel tempio della politica britannica. Stiamo parlando del palazzo di Westminster, sede del Parlamento. Il Sunday Times ha infatti riferito che sono state rilevate tracce di cocaina in più di dieci luoghi accessibili solo a persone con il pass dei deputati.

E ora si starebbe appunto vagliando di far intervenire le unità cinofile della polizia per cercare conferme a un fenomeno – quello dell’abuso di stupefacenti in parlamento – che da quanto si apprende starebbe ormai dilagando.

Al punto che lo speaker della Camera, Sir Lindsay Hoyle, ha promesso un'indagine e la prossima settimana una Commissione si occuperà del caso.

Lo stesso speaker, che ha anche duramente stigmatizzato quantro trapelato sui tabloid, ha affermato di considerare la questione come “una priorità” e di avere intenzione di garantire "la piena ed efficace applicazione della legge" con anche sanzioni gravi per coloro che si azzardano a trasgredire le regole.

