Un'immagine serena, fra due pony bianchi retti per le briglie. Così Buckingham Palace ha scelto oggi di suggellare il 96esimo compleanno della regina Elisabetta - la monarca più longeva della storia britannica - diffondendolo come un ritratto celebrativo sui profili social di corte, a testimonianza del suo amore per la natura e per i cavalli.

La foto risale ad un mese fa ed è stata scattata nel castello di Windsor, dove Elisabetta si è di fatto rinchiusa da inizio pandemia e ha trascorso gli ultimi mesi in semi-isolamento, salvo qualche appuntamento sempre più raro. Ancor più con i problemi di deambulazione e un contagio da Covid superato a fine febbraio non senza una coda di stanchezza ammessa pubblicamente. Poco dopo Buckingham Palace ha anche condiviso la foto di una piccola Elisabetta.

La piccola Elisabetta (foto Twitter)

Oggi comunque la regina non ha rinunciato a spostarsi in elicottero nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, per trascorrere il compleanno e qualche giorno successivo nel rispetto di una tradizione cara a lei e al defunto principe consorte Filippo, morto nel 2021 quasi centenario.

Una festa in forma privati, con alcuni familiari e pochi amici stretti. In base alla consuetudine, Sua Maestà celebra la ricorrenza della sua nascita nell'intimità della famiglia, mentre i festeggiamenti pubblici si svolgono a giugno: e quest'anno coincidono anche con gli eventi clou del Giubileo di Platino che nel 2022 segna i suoi 70 anni di regno record.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata