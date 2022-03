Hong Kong letteralmente travolta dalla variante Omicron del Covid, al punto da arrivare all’emergenza bare. Numerosissime le vittime, gli obitori sono strapieni e le autorità stanno facendo ricorso ai container refrigerati. Ora l’emergenza è la carenza di bare, le cui scorte si esauriranno nel weekend.

In meno di tre mesi – tanto tempo è passato dall’arrivo di Omicron – Hong Kong ha registrato quasi un milione di infezioni e oltre 4.600 decessi, in gran parte anziani non vaccinati. Ora, in mancanza di bare, sarà Pechino ad aiutare, come affermato oggi dalla governatrice Carrie Lam, assicurando che due spedizioni di bare arriveranno presto dalla Cona.

"Ieri sera ho appreso dall'Ufficio per l'alimentazione e la salute che sono in corso i preparativi per il trasporto delle bare via acqua", ha detto Lam in una conferenza stampa, aggiungendo che i funzionari governativi stanno lavorando per aiutare le famiglie colpite da lutto nel completamento delle procedure, inclusa quella del recupero dei corpi già trasportati negli obitori pubblici senza che un medico rilasci un certificato di morte.

"Cercheremo di trovare un modo perché si possano organizzare presto i funerali. Anche i crematori hanno lavorato giorno e notte a pieno regime", ha aggiunto.

I ricercatori dell'ex colonia britannica stimano che il bilancio delle infezioni sia di molto superiore ai dati ufficiali tanto da aver probabilmente raggiunto la metà dei suoi 7,4 milioni di abitanti.

Lam è sotto accusa per la gestione della crisi, l’impennata dei decessi, ma anche per i messaggi poco chiari sul lockdown e sui test di massa, ancora rinviati.

La risposta all’esplosione della pandemia è giudicata tardiva, soprattutto se paragonata a quella della vicina Shenzen, in lockdown con tutti i suoi 17,5 milioni di residenti.

Lam ha anche annunciato la chiusura delle spiagge dopo che sono emerse foto di residenti senza maschera e al sole, diventati il bersaglio online della rabbia dei cittadini di Shenzhen. "Dato che vediamo un'ondata di persone che vanno in spiaggia, dobbiamo prendere le misure appropriate per ridurre i movimenti del pubblico per garantire la sicurezza", ha detto la governatrice.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata