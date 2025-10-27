L’Idf ha reso noto che la Croce Rossa ha ricevuto da Hamas il corpo di un ostaggio israeliano a Gaza City e lo sta trasferendo alle truppe israeliane presenti nella Striscia. Successivamente sarà organizzata una breve cerimonia, guidata da un rabbino militare, come riportano i media israeliani.

La bara che dovrebbe contenere i resti dell’ostaggio è stata portata fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf ed è diretta verso l'istituto forense di Tel Aviv per l'identificazione. Un processo che, secondo le autorità, potrebbe richiedere fino a due giorni.

Hamas non ha fornito l'identità dell'ostaggio consegnato. Se si confermasse che il corpo appartiene a uno dei rapiti, mancherebbero all'appello ancora 12 corpi.

(Unioneonline)

