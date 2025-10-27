Hamas consegna un altro corpo alla Croce Rossa: «Verso Tel Aviv per l'identificazione»L’identità del cadavere resta sconosciuta. Se si trattasse di uno degli ostaggi, ne resterebbero ancora 12 da rintracciare
L’Idf ha reso noto che la Croce Rossa ha ricevuto da Hamas il corpo di un ostaggio israeliano a Gaza City e lo sta trasferendo alle truppe israeliane presenti nella Striscia. Successivamente sarà organizzata una breve cerimonia, guidata da un rabbino militare, come riportano i media israeliani.
La bara che dovrebbe contenere i resti dell’ostaggio è stata portata fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf ed è diretta verso l'istituto forense di Tel Aviv per l'identificazione. Un processo che, secondo le autorità, potrebbe richiedere fino a due giorni.
Hamas non ha fornito l'identità dell'ostaggio consegnato. Se si confermasse che il corpo appartiene a uno dei rapiti, mancherebbero all'appello ancora 12 corpi.
(Unioneonline)