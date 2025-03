I dazi canadesi continuano a minacciare gli Usa. Così l’America ha deciso di passare all’attacco, con le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha promesso di aumentare «i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti» entro il 2 aprile. Dunque, se non ci sarà uno stop alle maxi tariffe, il tycoon è pronto alle sue contromisure che, come ha detto sul suo social “Truth”, faranno «chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada».

Il nuovo dazio del 25% sull'alluminio e acciaio entrerà in vigore domani, 12 marzo. «Inoltre - ha avvertito Trump - il Canada deve immediatamente eliminare la sua tariffa su vari prodotti caseari, che è scandalosa e danneggia gli agricoltori americani. Donald Trump Trump ribadisce in un post su Truth in cui ha annunciato nuovi dazi che «l'unica cosa sensata» per il Canada è diventare il «51° Stato americano».

«Se il Canada non abbandonerà anche altre tariffe eclatanti e di lunga data» contro gli Usa «il 2 aprile aumenterò sostanzialmente i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, in sostanza, farà chiudere definitivamente l'attività di produzione automobilistica in Canada. Quelle auto possono essere facilmente prodotte negli Stati Uniti», queste le parole di Trump sul suo profilo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata