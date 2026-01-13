Esteri
13 gennaio 2026 alle 13:22
Groenlandia, a Bruxelles l’incontro con la Danimarca e la NatoColloquio con Rutte, chiesto da Copenaghen, per ampliare la difesa nell'Artico
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontrerà il ministro della difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli affari internazionali groenlandese Vivian Motzfeldt. L'incontro avverrà a Bruxelles lunedì ed è stata Copenaghen a richiedere il colloquio: «Abbiamo bisogno di una presenza più forte (in Groenlandia ndr.), senza dubbio anche della Nato», ha dichiarato il ministro della difesa danese, riportato dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.
