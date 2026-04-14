Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e di essere pronta a lasciare presto il suo Paese natio. «Il mio piano è di vivere con uno zaino in spalla e dormire sul pavimento delle cucine di amici», ha dichiarato.

L'attivista è stata intervistata dal quotidiano svedese Dagens Etc in vista dell'uscita di un documentario che ha seguito il suo attivismo e quello del movimento "Fridays for Future” nel corso di 7 anni.

Il racconto parte da quando, a 15 anni, Thunberg iniziò a saltare la scuola un giorno a settimana per sedersi davanti al parlamento a Stoccolma chiedendo ai politici di agire per contrastare il cambiamento climatico. Il movimento che nacque dallo 'sciopero del venerdì' la portò ad essere nominata dalla rivista Time come una delle persone più influenti al mondo - applaudita da molti ma anche odiata. Nonostante la sua giovane età, ricevette infatti molte critiche sulle piattaforme social e anche minacce di morte, che lei e i suoi compagni temono possano tornare con la pubblicazione del film.

Ora Greta Thunberg ha 23 anni, studia da remoto per diventare assistente infermiera e continua con il suo impegno attivistico per l'ambiente, unito a quello per i diritti umani: dal supporto agli indigeni Saami alla popolazione di Gaza con la flotilla, iniziative che l'hanno resa ancora più una figura al centro del dibattito.

«Il film racconta come siamo passati dall'essere sostenuti dalla società all'essere bollati come terroristi. Ora è più facile liquidare le nostre opinioni, come se fossimo dei pazzi a cui non vale la pena dare ascolto» ha rimarcato Thunberg.

In passato aveva dichiarato che la Svezia fosse uno dei Paesi più sicuri per essere attivisti ma ora non più: «Vediamo uno sviluppo simile a quello di molti altri posti. Si sta diffondendo un'ondata fascista estremamente ostile nei confronti di chi, come noi, crede nell'empatia e agisce in questo senso, e desidera che si dia ascolto alla ricerca» ha sottolineato Thunberg.

Il film 'Strejkarna' (gli Scioperanti), diretto da Helana Molin, uscirà nelle sale cinematografiche in Svezia il 15 maggio.

(Unioneonline/v.l.)

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